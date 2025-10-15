Сумщина: троє людей постраждали через удар російського дрона по автомобілю

Російська армія атакувала дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді Сумської області вранці 15 жовтня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Троє людей отримали поранення – 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років», – повідомив він.

Григоров додав, що всіх поранених госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Їхній стан стабільний, загрози життю немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



