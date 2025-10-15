Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Сумщина: троє людей постраждали через удар російського дрона по автомобілю

Архівне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року
Архівне фото. Наслідки російських обстрілів на Сумщині, вересень 2025 року

Російська армія атакувала дроном цивільний автомобіль у Путивльській громаді Сумської області вранці 15 жовтня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Троє людей отримали поранення – 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 і 49 років», – повідомив він.

Григоров додав, що всіх поранених госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Їхній стан стабільний, загрози життю немає.

Читайте також: На Сумщині через удари РФ у жовтні загинули п’ятеро цивільних, поранені 44 – влада

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG