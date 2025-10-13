На Сумщині через удари РФ у жовтні загинули п’ятеро цивільних, поранені 44 – влада

На Сумщині з початку жовтня від російських ударів загинули п’ятеро цивільних, ще 44 – зазнали поранення, серед них – п’ять дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він додав, що 12 жовтня внаслідок удару російського дрона у Юнаківській громаді поранені двоє людей – 50-річний чоловік і 45-річна жінка. Їх із травмами доставили до лікарні, попередньо, стан обох – середньої тяжкості.

«Жителів прикордонних громад, звідки проводилася евакуація, закликаю не повертатися у ці населені пункти – ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних», – наголосив голова ОВА.

Минулого тижня в Моніторинговій місії ООН з прав людини заявили, що в Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші дев’ять місяців року збільшилося на 31% порівняно з 2024 роком. «Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення», – відзначають експерти.

Як ідеться в повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія задокументувала дані про щонайменше 14 383 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 738 дітей, а також про 37 541 поранену людину, зокрема 2 318 дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.