Російські дрони масовано атакували Ніжин, є влучання у багатоповерхівку, поранені люди – ОВА

Російські ударні безпілотники масовано атакували Ніжин на Чернігівщині, за попередніми даними, поранені двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що в Чернігові через нічну атаку російських дронів внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури, але не уточнювала, на якому саме. Згодом в ОВА повідомили, що російські дрони атакували автозаправні станції у Чернігові та приміській громаді.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



