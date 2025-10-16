Доступність посилання

Атака РФ: «ДТЕК Нафтогаз» повідомила про зупинку роботи об’єктів видобутку на Полтавщині

Напередодні ДТЕК повідомляда про екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині через російські атаки

Російська армія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами, повідомила пресслужба компанії вранці 16 жовтня.

«Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена», – йдеться в повідомленні.

Рано вранці 16 жовтня під час масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомляли, зокрема, про рух ракет у напрямку Полтави. Обласна влада наразі не публікувала дані про пошкодження й постраждалих.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.


