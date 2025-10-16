Атака РФ: «ДТЕК Нафтогаз» повідомила про зупинку роботи об’єктів видобутку на Полтавщині

Російська армія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами, повідомила пресслужба компанії вранці 16 жовтня.

«Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена», – йдеться в повідомленні.

Рано вранці 16 жовтня під час масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомляли, зокрема, про рух ракет у напрямку Полтави. Обласна влада наразі не публікувала дані про пошкодження й постраждалих.

Напередодні ДТЕК повідомляда про екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині через російські атаки.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.



