«Укренерго»: майже в усіх областях України застосували аварійні відключення електрики

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх областях України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомляє «Укренерго».



За повідомленням, причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.



На Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень, в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, додають в «Укренерго».

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

10 жовтня сили РФ завдали масованого удару по Україні. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, були суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.



