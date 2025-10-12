Міненерго: ситуація в енергосистемі контрольована, але ускладнена постійними російськими обстрілами

Ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«У жодному з регіонів не застосовуються аварійні відключення. І тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень», – зазначила вона в ефірі телемарафону 12 жовтня.

За словами Гринчук, які цитує пресслужби Міненерго, енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади. Через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники «Чернігівобленерго», а 12 жовтня на одній із підстанцій Бориспільського району на Київщині поранень зазнали два енергетики, зазначила міністерка.

«На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії», – сказала вона.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.