Зеленський розповів про підготовку до зустрічі з Трампом

Під час підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський провів нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником «Нафтогазу» та командою Офісу президента. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 14 жовтня.

«Усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена. Ми обговорили з президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо «петріотів», щодо «томагавків», це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни», – сказав президент України.

Раніше 14 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня – про це він сказав у розмові із журналістами на борту президентського літака.

13 жовтня Зеленський повідомив, що планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні на цьому тижні.

Володимир Зеленський повідомив 12 жовтня про «дуже продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Це – друга їхня розмова за два дні.



