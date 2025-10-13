Зеленський підтвердив зустріч з Трампом цього тижня у США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту», – сказав він на спільній главою європейської дипломатії Кайєю Каллас пресконференції.

Президент України повідомив, що також у нього заплановані «ще деякі важливі зустрічі» – з військовими компаніями, конгресменами.

«Головні теми – ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію», – додав він.

Раніше про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського повідомили деякі західні медіа.

Володимир Зеленський повідомив 12 жовтня про «дуже продуктивну розмову» з президентом США Дональдом Трампом. Це – друга їхня розмова за два дні.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру. Також під час цієї зустрічі, за словами Зеленського, обговорювалася можливість передачі не лише ракет Tomahawk, а й систем HIMARS, ATACMS і ракет до них.

Раніше минулого тижня Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».



