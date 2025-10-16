Війська РФ масовано атакували Чернігів і Ніжин, три людини поранені, спалахнули пожежі – ОВА

Російські військові увечері 15 жовтня і в ніч проти 16 жовтня масовано атакували ударними дронами Чернігів і Ніжин, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Увечері в Ніжині БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку. Отримали поранення двоє цивільних – чоловік і жінка. Також атакою пошкоджено термінал «Нової пошти», магазин і відділення служб доставки. Вогнем знищено два вантажні й легкове авто. Під ранок – повторна атака на місто, поранено чоловіка», – написав Чаус у телеграмі.

Вранці в Чернігові, за його словами, вибухами пошкоджене одне з підприємств міста, виникла пожежа, уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці.

«В одному із сіл Семенівської громади внаслідок мінометного обстрілу спалахнув нежилий будинок», – додав голова ОВА.

За словами Чауса, російські сили протягом доби 59 разів обстрілювали Чернігівську область, під атаками був 21 населений пункт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.