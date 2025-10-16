У Києві та області діють екстрені відключення світла – «ДТЕК»

Компанія «ДТЕК» вранці 16 жовтня повідомила про екстрені відключення світла в столиці та області:

«За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення».

Під час екстрених відключень графіки енергопостачання не діють.

Читайте також: Атака РФ: «ДТЕК Нафтогаз» повідомила про зупинку роботи об’єктів видобутку на Полтавщині

Раніше екстрені відключення запровадили в Дніпропетровській області. Також графіки аварійних відключень діють у Сумській області, повідомляє обласна влада.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.