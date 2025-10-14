У Херсоні через удари РФ загинули ще двоє людей, постраждало півторамісячне немовля – ОВА

У Херсоні внаслідок російських ударів 14 жовтня загинули ще дві людини, постраждало півторамісячне немовля, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл Дніпровського району Херсона смертельні поранення дістав чоловік 1980 року народження… Опівдні ворог обстріляв Корабельний район, внаслідок чого травми, несумісні з життям, дістала 88-річна жінка. Близько 13:00 через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля. Ворожий снаряд «прилетів» у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяці. Вона дістала вибухову травму і гостру реакцію на стрес», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, дитина перебуває у лікарні.

Раніше очільник ОВА повідомляв про загиблу літню жінку через російський удар у Херсоні, а також про чотирьох поранених, з яких один – перебуває в тяжкому стані.

Минулого тижня в Моніторинговій місії ООН з прав людини заявили, що в Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші дев’ять місяців року збільшилося на 31% порівняно з 2024 роком. «Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення», – відзначають експерти.

Як ідеться в повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія задокументувала дані про щонайменше 14 383 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 738 дітей, а також про 37 541 поранену людину, зокрема 2 318 дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.