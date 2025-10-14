ОВА: у Херсоні через атаку РФ загинула літня жінка, один із поранених – у тяжкому стані

У Херсоні внаслідок російського удару 14 жовтня загинула літня жінка, ще четверо людей постраждали, один із них перебуває в тяжкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У ці хвилини медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан – тяжкий. Ще трьом людям – 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки – бригада «швидкої» надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що удару по Дніпровському району Херсона загарбники завдали опівдні.

Минулого тижня в Моніторинговій місії ООН з прав людини заявили, що в Україні протягом 2025 року кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок російських ударів різко зросла: загальне число жертв за перші дев’ять місяців року збільшилося на 31% порівняно з 2024 роком. «Це суттєве зростання поки що не демонструє ознак уповільнення», – відзначають експерти.

Як ідеться в повідомленні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія задокументувала дані про щонайменше 14 383 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 738 дітей, а також про 37 541 поранену людину, зокрема 2 318 дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.