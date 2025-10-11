ОВА: російська армія обстріляла Херсон, загинув 24-річний чоловік

Унаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Російські військові вбили ще одного жителя Херсонщини. Через ворожий обстріл Білозерки загинув 24-річний чоловік», – написав голова ОВА.

За його словами, чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



