Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: російська армія обстріляла Херсон, загинув 24-річний чоловік

Наслідки обстрілів силами РФ Херсона, серпень 2025 року
Наслідки обстрілів силами РФ Херсона, серпень 2025 року

Унаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Російські військові вбили ще одного жителя Херсонщини. Через ворожий обстріл Білозерки загинув 24-річний чоловік», – написав голова ОВА.

За його словами, чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG