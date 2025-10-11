Влада: у Краматорську внаслідок удару РФ пошкоджена школа

У Краматорську внаслідок атаки дронів РФ пошкоджена школа №12 імені Степана Чубенка, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Чубенко.

За даними місцевого чиновника, вночі 11 жовтня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Краматорська. Два безпілотники типу «Герань-2» (аналог іранських дронів-камікадзе) влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка. Школа зазнала «значних руйнувань», уточнив голова МВА.

«Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано нищать освітні установи Краматорської громади. Такі удари по школах, дитячих садках та інших об’єктах освіти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнний злочин, адже цивільні навчальні заклади не мають жодного відношення до військової інфраструктури», – підкреслив Гончаренко.

Фахівці управління з питань цивільного захисту міської ради здійснюють поквартирний обхід, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і визначити потреби мешканців у допомозі, зауважив очільник МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.