Синєгубов: на Харківщині через обстріли РФ постраждало троє людей, ще троє – внаслідок вибуху гранат

Протягом минулої доби 10 жовтня внаслідок російських обстрілів Харківщини постраждало троє цивільних, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей», – написав Синєгубов.

Місцевий чиновник каже, що у с. Симинівка Вовчанської громади постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік, а у м. Чугуїв постраждав 33-річний чоловік. Окрім того, унаслідок вибуху гранати в м. Лозова постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.

Синєгубов каже, що РФ застосовувала для ударів по Харківщині різне озброєння – зокрема, 22 БпЛА типу «Герань-2», один безпілотник типу «Молнія» і FPV-дрон.

За даними голови ОВА, пошкоджено та зруйновано наступні обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гороховатка);

у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.