Одна людина загинула, 16 поранені в Херсоні через удари РФ 24 жовтня – ОВА

У Херсоні вночі і вранці 24 жовтня внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще щонайменше 16, серед яких підліток, постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За повідомленням, вночі і вдосвіта війська РФ вдарили по Дніпровському району. «БпЛА типу «Шахед» поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка і 52-річний чоловік. В обох – вибухові травми і термічні опіки… Близько 6:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонця у Дніпровському районі. 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення черевної стінки», – заявили в ОВА.

Крім того, вранці під російськими артилерійськими ударами був Корабельний район Херсона. Тут загинула одна жінка, ще 13 людей зазнали травм, серед них – 16-річний хлопець. У підлітка – мінно-вибухова травма, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба й обличчя, кажуть в ОВА.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині через російські удари загинули дві людини, дев’ятеро – зазнали поранення.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили вісім багатоповерхівок і 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні підприємства та автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.