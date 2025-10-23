Зеленський сказав лідерам ЄС, що розраховує на європейські «Томагавки»

Український президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз посилити далекобійні можливості України, щоб «режим Путіна відчув реальні наслідки цієї війни». На цьому він наголосив, звертаючись до лідерів ЄС на саміті в Брюсселі 23 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні отримати такі [далекобійні – ред.] можливості – адже це справді має значення для Росії. І така зброя є не лише у США – вона є й у деяких європейських країн, зокрема «Томагавки». Ми вже ведемо переговори з країнами, які можуть допомогти. Просто подивіться, як занепокоївся Путін, коли ця тема з’явилася. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни», – наголосив президент України.

Український лідер додав, що зараз Україна живе у циклі, коли «росіяни руйнують, а ми відновлюємо». Зеленський згадав останні атаки: зокрема, удар дронами по дитячому садку в Харкові, а також регулярні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

«Це не просто локальна проблема чи конфлікт між двома країнами десь далеко. Це стає частиною того, як можуть виглядати майбутні війни. Росія перетворює будь-що руйнівне на інструмент війни… І якщо Росію не буде покарано за це, вона становитиме загрозу й іншим країнам», – підкреслив Зеленський.

Український президент також закликав колег ефективно впроваджувати схвалений сьогодні 19-й пакет санкцій, і якомога швидше ухвалити рішення про репараційну позику для України, основою якої мають стати російські заморожені активи. Зеленський зауважив, що врахує занепокоєння окремих держав-членів щодо витрат цих коштів Україною.

«Ви тримаєте величезні кошти, які можуть реально підтримати стійкість України – і водночас сприяти розвитку самої Європи. Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї», – наголосив Зеленський. Цей момент був принциповим для, зокрема, Франції.

Український президент закликав колег до гнучкості в питанні протиповітряної оборони. За його словами, на американські системи Patriot, що довели свою ефективність у збитті балістики в Україні, існує черга – «деякі країни стоять попереду нас».

«Ми пропонуємо змінити порядок – якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові потім їх повернути або замінити… У час війни порятунок життів має бути пріоритетом», – зазначив Зеленський.

Коментуючи програму PURL, у межах якої союзники НАТО купують для України американську зброю, український президент зауважив, що «не всі обіцяні внески вже надійшли». Також принагідно закликав держави приєднуватися. Сьогодні про це рішення оголосила Іспанія, яку президент США критикував за недостатні витрати на оборону.

Зеленський також закликав об’єднувати зусилля у спільному виробництві зброї й наголосив, що очікує на прогрес у переговорах із ЄС про членство України.

«Це несправедливо – і це не на користь ні нам, ні Європі. Україна виконала всі вимоги, щоб відкрити ці кластери вчасно. Блокування є штучним, і ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Я закликаю знайти спосіб, щоб ЄС дотримувався своїх обіцянок, так само як Україна дотримується своїх», –резюмував Зеленський.

Cьогодні лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити Україну, європейську оборону, останні події на Близькому Сході, конкурентоспроможність, житло та міграцію.



Оскільки Росія продовжує свої невпинні напади на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.