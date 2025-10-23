Прем’єр Фінляндії розповів, що може стати переломним моментом у війні

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив перед початком засідання Європейської ради, що ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України може стати «переломним моментом» у війні.

«Ми маємо знайти рішення, як рухатися далі, і вважаю, що зараз у нас на столі є реалістична пропозиція. Ми маємо дати Єврокомісії чітке завдання підготувати конкретний план, щоб у найближчі роки ми могли забезпечити стабільне фінансування України», – сказав глава уряду Фінляндії перед початком саміту в Брюсселі.

Він наголосив, що поєднання санкцій проти Росії та фінансової підтримки України здатне змінити ситуацію на полі бою.

«Санкції проти Росії та сильне фінансування України разом можуть стати переломним моментом. Це може стати зміною гри», – вважає прем’єр.

За його словами, Фінляндія підтримує ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС і вважає важливим, що нові обмеження супроводжуються рішенням США.

«Я радий, що ми ухвалили 19-й пакет санкцій. Разом із рішенням США запровадити додаткові санкції проти Росії – це сильний сигнал. Я впевнений, що цей спільний тиск боляче вдарить по Москві», – сказав він.

Глава фінського уряду також підтвердив, що Гельсінкі серйозно ставиться до побоювань Бельгії щодо правових і фінансових гарантій у межах компенсаційного механізму:

«Ми дуже серйозно ставимося до бельгійських застережень. Рішення має бути юридично обґрунтованим. Ми готові розділити ризики, і, думаю, що рішення вже близьке»

Він додав, що використання заморожених російських активів є морально правильним кроком:

«Ми маємо два варіанти. Один – використати заморожені російські активи, що є правильним, бо це гроші Путіна, який зруйнував Україну. Інший – витрачати кошти з наших власних бюджетів. Але в нас бракує ресурсів», – пояснив він.

Прем’єр-міністр також закликав зміцнювати спільну європейську оборону, додавши, що Росія «є і залишиться постійною загрозою» для Європейського Союзу, тому Європа має «близько п’яти років, щоб зміцнити оборону».

Cьогодні лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити Україну, європейську оборону, останні події на Близькому Сході, конкурентоспроможність, житло та міграцію.



Оскільки Росія продовжує свої невпинні напади на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.



