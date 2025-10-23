Росія нас не виснажить – топдипломатка ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила перед початком саміту Європейської ради, що країни ЄС схвалюють 19-й пакет санкцій проти Росії і водночас просувають ініціативу щодо позики на репарації для України, яка має бути забезпечена замороженими російськими активами.



«Ми ухвалюємо 19-й пакет санкцій – щодо енергетики, фінансових установ, усього, що може позбавити Росію можливості фінансувати цю війну. Це важливий сигнал сили – Європа й Америка діють разом», – сказала Каллас.



За її словами, нова фінансова ініціатива покликана не лише підтримати Україну, а й показати Москві та союзникам Європи, що підтримка Києва залишатиметься стабільною.



«Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і має за них заплатити. Заморожені активи можуть стати основою для позики, щоб Україна могла захищати себе. Це надсилає три сигнали: перший – Україні, що ми з нею; другий – Росії, що вона нас не виснажить; і третій – США, що Європа бере на себе ініціативу», – наголосила Каллас.



Очільниця Служби зовнішніх зв’язків ЄС також підтвердила, що серед країн-членів ще тривають дискусії щодо розподілу ризиків і гарантій у межах нової фінансової схеми, але загальна політична підтримка рішення є.



«Усі погоджуються, що жодна держава не повинна нести цей тягар самостійно. Якщо потрібно розробити механізм гарантій для Бельгії чи інших країн – ми це зробимо», – каже вона.

Каллас підкреслила, що окрім фінансової підтримки Києва, лідери ЄС обговорюватимуть також поглиблення європейської оборонної співпраці.



«Для Європи важливо сприймати оборону як спільну цінність і розвивати спільні проєкти, щоб захистити наш регіон», – резюмувала очільниця європейської дипломатії.

Cьогодні лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити Україну, європейську оборону, останні події на Близькому Сході, конкурентоспроможність, житло та міграцію.



Оскільки Росія продовжує свої невпинні напади на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.







