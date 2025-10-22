Угорщина знову уникне формальної підтримки України: проєкт висновків саміту ЄС

Декларацію саміту ЄС 23-24 жовтня щодо України підтримають 26 держав-членів – це випливає з її чернетки, що опинилася в розпорядженні Радіо Свобода. Розділ висновків саміту, присвячений Україні, винесений окремо.

Відсутність планів Угорщини схвалити висновки саміту про Україну підтвердили кілька дипломатів, знайомих із підготовкою заходу, але не вповноважених давати офіційні коментарі.

В останній версії декларації порівняно з попередніми, зокрема, відредаговано абзац, де ЄС закликає Росію «погодитися на повне, безумовне й негайне припинення вогню». Лідери доповнюють його згадкою, що Україна зробила це в березні 2025 року, а також нагадують про окреслені тоді ж, у березні 2025-го, Євросоюзом принципи, що мають бути в основі мирних переговорів. Серед них, зокрема, – присутність України в будь-якому переговорному процесі, також Європи, якщо йдеться про безпеку на її території, припинення вогню як частину процесу, спрямованого на забезпечення всеосяжного миру.

Також зазначено, що Україна потребує надійних безпекових гарантій і максимального посилення своєї позиції до, під час та після переговорів. Висновки саміту в цій частині відредаговані на тлі можливої активізації дипломатичного процесу, спрямованого на завершення війни. Президент США Дональд Трамп планував знову зустрітися з Володимиром Путіним у Будапешті, та саміт відклали через непевність у результаті.

Читайте також: У РФ заявили, що все ще готуються до саміту Путіна і Трампа

У висновках саміту залишається згадка про плани ЄС «надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами та союзниками».

Угорщина, як відомо, виступає проти надання України репараційної позики за рахунок заморожених російських активів. Її згода для цього рішення не потрібна, однак це означає, що фінансові гарантії для Бельгії, де зберігаються активи, матиме розділити між собою менше держав-членів Євросоюзу.

Очікується, що лідери ЄС закличуть Єврокомісію презентувати конкретні пропозиції щодо можливого поступового використання залишків готівки, пов’язаних із заблокованими російськими активами, «відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права». Використання активів, вказано, «має бути підкріплене належною солідарністю та розподілом ризиків з боку ЄС».

Євросоюз також просунувся із дискусіями довкола 19-го пакету санкцій, заблокованим Словаччиною. Дипломати повідомили Радіо Свобода, що шанси на його схвалення зросли. Це випливає також із останньої версії декларації саміту, де прописано, що Єврорада «вітає схвалення 19-го пакету санкцій». Слово «вітає» взято в квадратні дужки, що означає, що остаточної згоди ще належить досягти. Однак у попередній версії висновків розглядався також варіант обмежитися закликом до їхнього схвалення. В новому варіанті декларації цей заклик зник.

Від березня 2025 року Угорщина не підтримує «українську частину» висновків саміту ЄС, де засуджується агресія Росії і містяться заклики Москви до серйозних переговорів. Віктор Орбан пояснював це іншим «стратегічним підходом» до війни в Україні.

На саміті 6 березня 2025 року угорський прем’єр заблокував розділ про Україну через різкі, на його думку, формулювання про «підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України» та «мир через силу».

23 жовтня Віктор Орбан, як повідомлялося, буде відсутній на початку саміту, де планується обговорення України за особистої участі Володимира Зеленського.