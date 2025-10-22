У Європарламенті прокоментували відтермінування саміту Трампа й Путіна

Європейський парламент розраховує на прогрес у питанні використання заморожених активів Росії для потреб України. Про це з його трибуни в Страсбурзі заявив очільник фракції найбільшої політсили в парламенті EPP (Європейської народної партії) Манфред Вебер, передає кореспондентка Радіо Свобода 22 жовтня.

«Очікуємо, що в Європейській Раді (на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня – ред.) ми чітко висловимося щодо фінансування зброї й використання для цього російських активів. Держава Україна потребує подальшої підтримки з нашого боку, щоб вижити. І ми повинні знайти способи… говорити єдиним голосом. Ми знаємо, що на світовому рівні у нас або один голос, або його немає», – наголосив Вебер.

Політик зауважив, що у випадку конфлікту на Близькому Сході ЄС був «радше у ролі спостерігача», й закликав не повторити цей сценарій з можливим урегулюванням в Україні.

«Бачимо відтермінування можливих переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті. Знаєте, в моїй країні політсила «Альтернатива за Німеччину» жорстко атакує нас, що нам потрібно більше дипломатичних зусиль, щоб звернутися до Путіна та знайти спосіб поговорити з ним», – зауважив політик, коментуючи настрої у Німеччині.

Втім, євродепутат наголосив, що не бачить у цьому сенсу, бо «в Путіна є лише один інтерес, і це руйнування нашого європейського способу життя».

«Можемо підкреслити, що вже більш червоної доріжки, ніж було на Алясці – не може бути. Навіть Трамп спробував це зробити, щоб догодити та запросити Путіна за стіл переговорів. Тож навіть правий край у Європі повинен зрозуміти (незацікавленість Путіна в переговорах – ред.)», – резюмував Вебер.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

За даними журналіста NBC News, який також посилався на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу».



