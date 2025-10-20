ЗМІ: США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених активів РФ

США утримуються від плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України країнами «Групи семи», пише Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з обговоренням.

За даними видання, під час розмов у кулуарах зустрічі МВФ у Вашингтоні минулого тижня американські чиновники повідомили своїх європейських колег, що вони наразі не приєднаються до цієї ініціативи.

За словами одного з джерел, США назвали причиною свого небажання ризики для стабільності ринку. Інше джерело заявило, що США просто ухиляються від зобов’язань на цьому етапі.

Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався переконати решту «Групи семи» приєднатися до свого плану використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення позик на суму до 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів США) для України.

Єврокомісія готує детальний проєкт механізму, але не опублікує його, поки лідери ЄС не дадуть його схвалення, можливо, на саміті в Брюсселі пізніше цього тижня.

Опір США збігається з поновленням зусиль Білого дому щодо припинення бойових дій в Україні.

Минулого тижня президент Дональд Трамп зустрівся у Вашингтоні з українським президентом Володимиром Зеленський та оголосив про плани зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті найближчим часом.

Читайте також: Фредеріксен: щодо використання заморожених активів РФ є «певні технічні питання»

Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро готівки, що надійшли з заморожених російських державних активів, інвестованих у західні державні облігації, для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро та погашення попереднього кредиту G7.

Наразі ці кошти простоюють на депозиті в Європейському центральному банку (ЄЦБ) під керівництвом Euroclear.

Досі Україна отримувала допомогу від G7 завдяки прибуткам, згенерованим російськими замороженими активами. Саму готівку не чіпали, побоюючись фінансових ризиків, зокрема дестабілізації євро, і юридичних – тобто судових позовів із Москви.



