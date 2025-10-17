У Трампа запитали, що станеться, якщо Путін не погодиться на перемирʼя. Він відповів

У президента США Дональда Трампа запитали, що станеться, якщо російський президент Володимир Путін не погодиться на перемирʼя.



«Давайте подивимося, що буде. Якщо... я думаю, президент Путін хоче завершити війну. Я говорив з ним вчора протягом двох годин, обговорили багато деталей», – сказав він, відповідаючи на запитання «Що буде, якщо Путін не погодиться на мир в Угорщині, що тоді?»



«Я думаю, президент Зеленський хоче, щоб вона завершилася. Тепер ми маємо це зробити», – додав Трамп.

У Білому домі розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Напередодні Трамп провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, після яких анонсував їхню зустріч, яка, за словами президента США, може відбутися протягом двох тижнів в Угорщині.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час майже двогодинної розмови особливий акцент було зроблено на «українській кризі» (так в Росії називають війну проти України), а Путін висловив зацікавленість Москви у досягненні мирного політико-дипломатичного врегулювання.

Також, за його словами, Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».



