Трамп перед зустріччю з Зеленським: «краще закінчити цю війну без «Томагавків»

Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що все «йде доволі непогано».



«Будемо говорити про те, що відбулося вчора – про розмову з Путіним. Хочу сказати, що стан речей йде доволі непогано…Путін казав, що хоче закінчити війну. Я думаю, ми це зробимо», – сказав Трамп.

Щодо можливого постачання ракет «Томагавк» Україні Трамп підтвердив, що це обговорюватиметься на зустрічі. Однак він не сказав, чи ухвалив рішення щодо цього.

«Ми самі потребуємо «Томагавків», але нам також потрібно закінчити цю війну...Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без «Томагавків», я думаю ми близько до цього», – сказав президент США, відповідаючи на запитання журналістів.

У свою чергу, Зеленський подякував Трампу за запрошення на зустріч та за допомогу.



«У нас немає «Томагавків» – це нам потрібно. У США є дуже потужні й інші ракети. Але в них немає тисячі дронів, як у нас.. У нас є дуже сильна пропозиція», – додав президент України.

Напередодні Трамп провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких обговорював перспективу постачання Україні «Томагавків» – йому «не сподобалася ця ідея».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.