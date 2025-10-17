«Томагавки» у центрі уваги зустрічі Трамп-Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хоче ракети «Томагавк» для війни проти Росії.

Президент США Дональд Трамп, звертаючи свою увагу на війну Москви проти України після успішного дипломатичного поштовху на Близькому Сході, каже, що США можуть їх надати.

А президент Росії Володимир Путін застерігає від ескалації.

Ось що варто знати, коли Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня.

Томагавки…

Оскільки повномасштабне вторгнення наближається до чотирирічної позначки, Україна прагне отримати ракети «Томагавк» американського виробництва, щоб послабити військові зусилля Росії, завдаючи ударів по нафтових та енергетичних об'єктах глибоко всередині її території.

Критичне питання полягає в тому, скільки «Томагавків» США нададуть Україні

Дональд Трамп заявив, що США можуть надати крилаті ракети, дальність яких становить від 1250 до 2500 кілометрів, але він не оголосив про остаточне рішення та припустив, що може обговорити це питання з Володимиром Путіним, перш ніж приймати його.

«Я міг би сказати: «Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я можу надіслати [Україні] «Томагавки». Росії це не потрібно. Я думаю, що доречно порушити це питання», – заявив Трамп журналістам 12 жовтня, який висловив розчарування відмовою Росії припинити війну проти України.

Тема справді порушувалася під час телефонної розмови 16 жовтня: Путін сказав Трампу, що постачання Україні ракет завдасть «суттєвого» удару по американсько-російських відносинах та шансах на мир в Україні, повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Після розмови Трамп припустив, що внутрішні потреби США ускладнять постачання «Томагавків» Україні.

«Нам потрібні «Томагавки» і для Сполучених Штатів Америки, – сказав він журналістам. – У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни... Тому я не знаю, що ми можемо з цим зробити».

Трамп сподівається продовжити імпульс, досягнутий завдяки угоді про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, укладеній за посередництва США, і наблизитися до завершення найгіршого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Аналітики кажуть, що самі по собі «Томагавки» навряд чи змінять правила гри, але можуть значно посилити кампанію ударів Києва глибоко всередині Росії.

«Томагавки» можуть бути спрямовані на об'єкти глибоко всередині Росії

Війна показала, що «немає жодної зброї чи боєприпасів, які могли б служити панацеєю», – заявив Радіо Свобода у коментарях електронною поштою Люк Коффі, старший науковий співробітник американського Інституту Гудзону.

«Однак «Томагавки» матимуть практичний вплив на полі бою, порушуючи російське оборонне виробництво та логістику далеко за лінією фронту, – сказав він. – Вони також матимуть символічний вплив, демонструючи, що президент Трамп справді має рішучість чинити більший тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів».

Аналітики кажуть, що якщо США нададуть ракети Україні, насправді важливо скільки і як швидко.

«Критичне питання полягає в тому, скільки США [нададуть] Україні», – сказав у телефонному інтерв'ю Марк Кансіан, військовий експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Трамп хоче укласти угоду, – сказав він. – Якщо він хоче чинити тиск на Росію, він повинен знайти спосіб швидко доставити зброю Україні».

«Томагавки» можуть бути спрямовані на об'єкти глибоко всередині Росії, але щоб мати шанс успішно пройти повз російські системи ППО, Україні, найімовірніше, доведеться випустити кілька ракет одночасно», – сказала Дара Массікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі та експертка з російських військових справ, у коментарі електронною поштою.

«Томагавки» – політичні символи

«Томагавки» додають тиску, але величина тиску дуже залежить від того, коли вони прибудуть, скільки їх може бути доставлено та як вони будуть запущені», – сказала вона.

Оцінки того, скільки «Томагавків» можуть надати США, різняться.

Маккензі Іглен, старший науковий співробітник та військовий експерт Американського інституту підприємництва, вважає, що ВМС, можливо, «зможуть надати Україні лише кілька» варіантів ракети.

Кансіан сказав, що загальна цифра може становити кілька сотень або до приблизно 1000, якщо врахувати старішу версію.

Марк Галеотті, британський аналітик і автор статей про російську політику та безпеку, сказав, що «відносно невелика кількість, яку США, ймовірно, будуть готові запропонувати» Україні, зробить «Томагавки» радше «політичними символами», ніж військовим переломним моментом.

«Якщо Трамп пропонує їх у конкретних термінах, він сигналізує про чітке посилення своєї позиції», – написав Галеотті в електронному листі.

Або без «Томагавків»

Кілька високопоставлених українських чиновників цього тижня перебували у Вашингтоні, готуючись до зустрічі 17 жовтня, враховуючи прем'єрку Юлію Свириденко та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Трамп і Зеленський двічі розмовляли телефоном протягом минулих вихідних.

З огляду на всі розмови про «Томагавки», якщо зустріч Трампа та Зеленського не призведе до обіцянки їх постачати, це стане невдачею для Києва.

Але справа не лише в «Томагавках». Оскільки Росія невпинно атакує українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими та вражає цивільних осіб у їхніх будинках, лікарнях та поїздах, Україна також прагне отримати більше озброєння ППО в рамках програми, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю для постачання до України.

Галеотті припустив, що Україна прагне високих цілей, але готова погодитися на менше. «Певною мірою, – сказав він, – Зеленський застосовує свою звичну тактику розкручування однієї конкретної зброї, яку, як він знає, навряд чи отримає, щоб спробувати змусити іншу запропонувати щось інше як втішний приз».

Навіть без угоди щодо «Томагавків» зустріч може показати, що Вашингтон не збирається покидати Україну чи штовхати її на швидкі поступки, як-от передача території Росії, навіть неформально, в ім'я мирної угоди.

Реакція Росії

Москва голосно попередила Вашингтон не постачати Україні «Томагавки», а колишній президент, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловив завуальовану ядерну погрозу, заявивши, що це «може погано закінчитися для всіх», оскільки Росія не зможе визначити, чи є ракета звичайною, чи ядерною.

Росія часто використовує ядерну риторику, щоб вплинути на нас, щоб ми не постачали ці системи Україні

Путін заявив, що постачання «Томагавків» безпосередньо втягне США у війну, стверджуючи, що американському персоналу потрібно буде керувати будь-якими пусковими установками – твердження, яке заперечували аналітики.

Кілька експертів відкинули коментарі Медведєва як брязкання зброєю, посилаючись на попередні ядерні попередження колись лагідного, але тепер відверто войовничого заступника секретаря Ради безпеки Путіна.

«Я думаю, що їхні побоювання щирі, але водночас Росія часто використовує ядерну риторику, щоб вплинути на нас, щоб ми не постачали ці системи Україні, а ядерні загрози в його контексті не є для мене особливо правдоподібними», – сказала Дара Массікот.

Кансіан зі свого боку сказав, що Росія «роздратована» перспективою «Томагавків», але наголосив, що «немає сумнівів, що вони звичайні».

Путін справді готовий воювати «стільки, скільки потрібно», щоб підкорити Україну

Він додав, що удари по енергетичних об'єктах, ймовірно, є найкращим шансом України «достатньо сильно тиснути на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів».

Але немає жодної гарантії, що це станеться.

«Це не змусить Путіна сісти за стіл переговорів, – сказав Галеотті про потенційні поставки «Томагавків». – Навіть своїми безпілотниками над Європою та зміною законів, які дозволяють йому розгортати резервістів у війні, він сигналізує, що має також варіанти ескалації».

«Для Путіна війна в Україні – це екзистенційна боротьба за місце Росії у світі, а також за його власну історичну спадщину. Путін справді готовий воювати «стільки, скільки потрібно», щоб підкорити Україну», – сказав аналітик Кризової групи Луціан Кім Радіо Свобода в коментарях електронною поштою.

«Хоча Росія, можливо, не досягла жодних значних перемог на полі бою цього року, Кремль вважає, що він переможе у війні на виснаження, що супроводжується зменшенням підтримки Заходу», – додав він.