NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа

Міністерство оборони США(перейменоване Трампом на Міністерство війни) розробило плани продажу або передачі ракет «Томагавк», якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ. Про це пише The New York Times 14 жовтня.

Але, як зазначає видання, постачання цих ракет буде пов’язане з величезними труднощами, не в останню чергу через те, що Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет.

Для запуску ракет «Томагавк» Україні знадобиться пускова установка армії США під назвою «Тифон», що, за словами військових чиновників, наблизить Сполучені Штати до прямої конфронтації з Росією.

Незрозуміло, скільки ракет «Томагавк» можуть надати Сполучені Штати, як Україна безпечно їх зберігатиме та який вплив матиме обмежена кількість ракет, пише NYT.

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Під час останньої зустрічі у вересні Володимир Зеленський і Дональд Трамп, серед іншого, обговорювали можливість передачі ракет Tomahawk.

Минулого тижня Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



