Путін втрутився у переговори Трампа і Зеленського?

За добу до особистої зустрічі президентів США і України у Вашингтоні – коли літак Володимира Зеленський вже підлітав до США – Дональд Трамп уперше за два місяці після Аляски зателефонував лідеру Росії Володимиру Путіну.

Після двогодинної розмови президент США повідомив, що вони з Путіним домовилися знову зустрітися – цього разу в столиці Угорщини Будапешті. Також Трамп висловив надію, що «успіх на Близькому Сході допоможе у переговорах про припинення війни між Росією і Україною», і заявив, що знову обговорював торгівлю між РФ і США після закінчення війни в Україні.

Через добу після цієї розмови має відбутися зустріч Трампа і Зеленського, на якій, як очікувалося, може обговорюватися надання Україні далекобійних ракет Tomahawk для ударів по російських військових об'єктах. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, зустріч лідерів РФ і США може відбутися вже протягом двох тижнів.

