Сирський про удари вглиб РФ: цього року уражені 45 об’єктів

Українські військові від початку цього року завдали успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного і військово-промислового комплексу Росії, повідомив 17 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Як наслідок – загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 мільйонів доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії», – написав Сирський у фейсбуці.

«Маємо також і позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети «Томагавк» та інших сучасних систем. Їхнє застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру», – додав він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

Видання Financial Times 12 жовтня опублікувало статтю з посиланням на неназваних українських і американських посадовців, за якою США протягом кількох місяців передають Україні розвіддані, які допомагають завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах.