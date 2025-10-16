Єврокомісія представила план оборонної готовності до 2030 року

Європейська комісія представила 16 жовтня чотири флагманські оборонні проєкти ЄС, найтерміновішими з яких є система протидії дронам і план зміцнення східного кордону «на землі». Документ також передбачає використання майбутнього репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів для регулярного фінансування України.

Окрім того, він містить плани нарощування спроможностей для завдавання ударів ракетами великої дальності, розповів єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час презентації оборонної дорожньої карти ЄС.

«Ця дорожня карта – це те, що я назвав би революційним стратегічним архітектурним планом масштабного будівництва Європейського Союзу, спрямованого на формування оборонної готовності Європи до 2030 року. Це, якщо хочете, будівництво «європейського оборонного купола» – купола миру. Якщо хочеш миру – готуйся до оборони та стримування», – заявив Кубілюс.

Систему протидії дронам Єврокомісія хоче реалізувати до кінця 2027 року. «Дрони вже змінюють характер ведення війни. Наявність систем протидії дронам більше не є питанням вибору», – заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Цей проєкт Єврокомісія планує здійснювати в тісній співпраці з Україною, яка має передові антидронові технології, йдеться в документі.

«Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною цієї дорожньої карти. Найнадійнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість і сильна українська армія», – доповнила Каллас.

Єврокомісар Кубілюс окреслив також плани зі зміцнення наземних кордонів на сході ЄС.

«Це те, що я б назвав «наземною стіною». Як побудувати всі заходи з протимобільності на місцевості. Наприклад, протитанкові рови, так звані «зуби дракона». У деяких країнах зараз обговорюють відновлення боліт на кордоні, щоб справді створити протимобільні перешкоди для ворожих танків чи важкої техніки», – розповів Кубілюс.

Офіційна назва документа «Збереження миру – Дорожня карта оборонної готовності до 2030 року». Головною причиною розробки цієї оборонної дорожньої карти головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвав загрози з боку Росії.

«Зараз Росія не має можливості завдати удару по Європейському Союзу, але в найближчі роки вона може до цього підготуватися. Небезпека не зникне, навіть якщо війна в Україні закінчиться», – заявила Каллас.

Ці пропозиції Єврокомісія представить на затвердження лідерам 27 країн Євросоюзу, вони зберуться на саміт у Брюсселі 23–24 жовтня.