Орбан заявив, що підготовка до саміту Трампа й Путіна в Будапешті все ще триває

Підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним все ще триває, заявив 22 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після того, як напередодні в Білому домі повідомили, що проведення саміту поставили на паузу.

«(Міністр закордонних справ Угорщини Петер) Сійярто перебуває у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту триває. Дата все ще не визначена. Коли настане час, ми його проведемо», – написав Орбан у фейсбуці 22 жовтня.

Минулого тижня Трамп оголосив, що він і Путін незабаром зустрінуться в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні РФ в Україні.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

За даними журналіста NBC News, який також посилався на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів». Трамп раніше заявляв, що розчарований Путіним через його небажання припиняти війну і продовження ударів по Україні.

21 жовтня в Білому домі, пояснюючи журналістам причину припинення підготовки до переговорів із президентом РФ, Трамп заявив, що не хоче проводити «марну» зустріч. «Не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, як все піде», – заявив американський президент, пообіцявши повідомити про розвиток ситуації протягом наступних двох днів.

Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан підтримує теплі стосунки з Росією і є соратником Трампа, заявила раніше, що забезпечить Путіну можливість в’їхати до країни для можливого саміту. Угорщина також раніше оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна.