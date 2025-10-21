Орбан пропустить «українську частину» саміту ЄС за участі Зеленського – чиновник

Саміт лідерів ЄС стартує в четвер о 10:00, очікується особиста участь Володимира Зеленського. Захід розпочнеться з дискусій з українським президентом про «останні події в Україні та те, як ЄС може найкраще продовжувати свою підтримку», повідомив журналістам на умовах анонімності чиновник ЄС, залучений до підготовки саміту.

За його словами, обговорення України потім продовжаться уже в колі лідерів – без участі Зеленського.



«Лідери ЄС зосередяться насамперед на фінансових потребах України упродовж наступних двох років… По суті ідея полягає в тому, щоб забезпечити широко підтримуваний політичний мандат для Єврокомісії та її роботи над пропозицією, яка також включатиме можливе використання або поступове використання залишків готівки, пов’язаних з іммобілізованими активами», – наголосив посадовець ЄС.

По суті лідери мають дати Єврокомісії дороговказ для створення конкретної пропозиції щодо використання заморожених активів, який врахує занепокоєння держав-членів.

«Якщо [Європейська - ред.] Рада зможе надати мандат, сформульований з певними важливими умовами для держав-членів, гадаю, тоді ми зробили би вкрай вагомий внесок у просування цих дебатів і змогли б мати сталу, життєздатну та сильну пропозицію щодо фінансового рішення для України», – наголосив чиновник.

За його словами, також сподівання на прогрес щодо 19-го пакету санкцій, схвалення якого блокує Словаччина.

«Сподіваємося, що ми досягнемо політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій, а також щодо тіньового флоту», – зауважив посадовець.



Чиновник також згадав дипломатичні зусилля, спрямовані на забезпечення миру в Україні.



«Ми знаємо, що Україна готова долучитися до цих дипломатичних зусиль. Ми також готові підтримати Україну в цьому… Сподіваємося, що дипломатичні зусилля, які докладаються, і які ми вітаємо, можуть призвести до хорошого результату. А хороший результат – це той, який є сталим, справедливим і прийнятим Україною», – зазначив чиновник, повторивши, що «саме Україна має ухвалювати рішення щодо територіальних питання і своїх кордонів, і що всі переговори повинні мати відправну точку – існуючу лінію зіткнення».



Коментуючи можливий саміт президентів США і Росії в Будапешті, посадовець зауважив, що наразі чимало інформації про цю подію бракує, й не став передбачати, чи будуть лідери ЄС порушувати дискусію про це з прем’єром Угорщини на саміті.

«Не хочу передбачати, що лідери обговорять з прем’єр-міністром Орбаном безпосередньо чи двостороньо. Але, згідно з нашим планом, прем’єр-міністр Орбан не братиме участі в обговоренні щодо України, оскільки він прибуває лише в середині дня, а обговорення України буде першим пунктом», – наголосив посадовець.

Раніше сьогодні була оприлюднена спільна заява Володимира Зеленського і низки європейських лідерів, у якій, серед іншого, наголошується, що Україна є єдиною стороною війни, що серйозно ставиться до миру, а тиск на Росію слід посилити.

«Ми всі єдині в нашому прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів», – йдеться в заяві лідерів.

Наголошується також, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, – це відповідає загальноприйнятій лінії Європи. Росія, сказано в документі, обрала тактику зволікання, що свідчить про серйозність намірів щодо мирних переговорів виключно в України.



