Лідери ЄС поширили спільну заяву на підтримку України й зустрінуться цього тижня з Зеленським

Україна є єдиною стороною війни, що серйозно ставиться до миру, а тиск на Росію слід посилити – про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського і низки європейських лідерів, яких український президент поінформував про свої переговори у Білому домі одразу по їх завершенню. Це – прем’єри Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Норвегії, Данії, президенти Франції, Фінляндії й очільники Єврокомісії та Євроради.

«Ми всі єдині в нашому прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів», – йдеться в заяві лідерів.

Наголошується також, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, – це відповідає загальноприйнятій лінії Європи. Росія, сказано в документі, обрала тактику зволікання, що свідчить про серйозність намірів щодо мирних переговорів виключно в України.

«Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир», – сказано в заяві.

Лідери також зауважують, що розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, «щоб Україна мала необхідні ресурси». Це питання буде одним із ключових на порядку денному саміту ЄС, запланованого на 23-24 жовтня.

Крім того, у заяві сказано, що пізніше цього тижня «лідери зустрінуться на Європейській раді та у форматі Коаліції охочих», щоб обговорити подальший план і підтримку України.

17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Перед цією зустріччю, 16 жовтня, Трамп говорив по телефону з російським лідером Володимиром Путіним. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

Трамп у розмові з журналістами 19 жовтня заперечив інформацію, яка раніше з’явилася в ЗМІ, про те, що він підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

ЗМІ повідомляли, що Путін у телефонній розмові з Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.