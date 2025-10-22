У РФ заявили, що все ще готуються до саміту Путіна і Трампа

У Росії 22 жовтня заявили, що підготовка до зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа все ще триває, попри заяву американського лідера про її відтермінування.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дата саміту «ще не визначена, але перед цим необхідна ретельна підготовка».

На прохання прокоментувати заяву Трампа Пєсков відповів журналістам: «Ніхто не хоче гаяти часу: ні президент Трамп, ні президент Путін».

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков при цьому сказав, що підготовка триває, і що він «не бачить жодних серйозних перешкод».

Раніше сьогодні про те, що підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним все ще триває, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Минулого тижня Трамп оголосив, що він і Путін незабаром зустрінуться в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні РФ в Україні.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

За даними журналіста NBC News, який також посилався на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів». Трамп раніше заявляв, що розчарований Путіним через його небажання припиняти війну і продовження ударів по Україні.

21 жовтня в Білому домі, пояснюючи журналістам причину припинення підготовки до переговорів із президентом РФ, Трамп заявив, що не хоче проводити «марну» зустріч. «Не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, як все піде», – заявив американський президент, пообіцявши повідомити про розвиток ситуації протягом наступних двох днів.