Кремль: точних термінів саміту Путіна і Трампа зараз немає

Кремль заявив, що на даний час незрозуміло, коли відбудеться саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним щодо припинення війни РФ проти України.

Ані Путін, ані Трамп не називали точної дати своєї зустрічі, для неї потрібна серйозна підготовка і час, сказав 21 жовтня журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він додав, що перед майбутнім самітом потрібно провести «непросту роботу».

«Це може зайняти час. Ось чому, власне, спочатку не було встановлено точних дат», – сказав Пєсков.

На запитання про те, чи є в Москві розуміння можливої дати саміту, він відповів: «Ні, розуміння немає».

Після розмови з Путіним 16 жовтня Трамп заявив, що державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться цього тижня перед можливим самітом лідерів у Будапешті, який за словами президента США, може пройти протягом двох тижнів. Москва не називала точних термінів можливої зустрічі.

Раніше сьогодні CNN із посиланням на представника Білого дому. повідомив, що очікувана зустріч Рубіо і Лаврова наразі відкладена і не відбудеться цього тижня. Одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення війни Росії проти України.

У МЗС Росії на це відповіли, що зустріч не відкладали, бо вона не була запланована. «Не можна відкласти те, про що не було домовленості. Те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було й близько розуміння щодо термінів і місця такого контакту», – повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

