CNN: зустріч Рубіо та Лаврова відклали

Напередодні Рубіо та Лавров провели телефонну розмову, щоб обговорити наступні кроки. Архівне фото
Напередодні Рубіо та Лавров провели телефонну розмову, щоб обговорити наступні кроки. Архівне фото

Очікувана зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та його російським колегою Сергієм Лавровим наразі відкладена і не відбудеться цього тижня, повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.

Одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення війни Росії проти України.

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову в понеділок, щоб обговорити наступні кроки.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відбулася «конструктивна дискусія». Але у Держдепі не використали слова «конструктивна».

«Міністр наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа», – сказав Томмі Піготт, заступник речника Державного департаменту.

Агенція Reuters повідомляла, що особиста зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися 23 жовтня.

Читайте також: ISW: заяви Кремля сигналізують, що РФ не готова прийняти «щось менше, ніж капітуляція України»

Білий дім і Кремль не відповіли на запити про коментарі щодо відтермінування зустрічі.

Очікувана зустріч між Рубіо та Лавровим вважалася ключовим підготовчим кроком до другого саміту цього року між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним.

Телеканал повідомив, що незрозуміло, який вплив матиме відтермінування зустрічі Рубіо-Лаврова на саміт Трампа-Путіна, запланований у Будапешті.


