CNN: зустріч Рубіо та Лаврова відклали

Очікувана зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та його російським колегою Сергієм Лавровим наразі відкладена і не відбудеться цього тижня, повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.



Одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення війни Росії проти України.

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову в понеділок, щоб обговорити наступні кроки.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відбулася «конструктивна дискусія». Але у Держдепі не використали слова «конструктивна».

«Міністр наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа», – сказав Томмі Піготт, заступник речника Державного департаменту.

Агенція Reuters повідомляла, що особиста зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися 23 жовтня.

Білий дім і Кремль не відповіли на запити про коментарі щодо відтермінування зустрічі.



Очікувана зустріч між Рубіо та Лавровим вважалася ключовим підготовчим кроком до другого саміту цього року між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним.

Телеканал повідомив, що незрозуміло, який вплив матиме відтермінування зустрічі Рубіо-Лаврова на саміт Трампа-Путіна, запланований у Будапешті.



