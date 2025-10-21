Міністр оборони Бельгії: перемога України буде можлива, коли ми надішлемо європейські війська

Бельгія підтримує припинення вогню в Україні, але не вірить у його реалістичність, допоки Росія не змінить свої стратегічні цілі, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, виступаючи 21 жовтня на форумі Центру європейської політики (EPC), повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Я сподіваюся на припинення вогню. Моє бажання – щоб настав мир для українського народу. Але я не вірю у справжнє припинення вогню, бо стратегічні цілі пана Путіна не досягнуті. Він продовжує претендувати на окуповані території, а його війська просуваються дуже повільно», – зазначив Франкен.

За його словами, Україна не має наміру віддавати ніякі території, тому «жодного реального перемир’я не буде – хіба що фальшиве».

«У найближчі тижні запланована друга зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Будапешті. Хоча Бельгія бажає якнайшвидшого припинення вогню, ми вважаємо ці зусилля приреченими на провал», – зазначив він.

Водночас бельгійський міністр наголосив, що не вірить у військову перемогу без більш масштабного залучення Європи.

«Військова перемога буде можлива тоді, коли ми надішлемо європейські війська. Але коли я приходжу до парламенту і кажу: давайте відправимо 20 тисяч бельгійських солдатів, – я не думаю, що багато депутатів натиснуть зелену кнопку. Громадська підтримка цього дуже низька – не лише в моїй країні, а й по всій Європі», – сказав Франкен.

Він визнав, що на нинішньому етапі основою підтримки України залишаються зброя, фінансова і гуманітарна допомога, а також прийом біженців. Проте, на його думку, ключем до ослаблення Росії має стати економічний тиск.

«Ми повинні продовжувати тиснути на Росію в економічній площині. Санкції, санкції проти третіх сторін і боротьба з «тіньовим флотом» – ось три ключові напрями, на яких треба зосередитися. Ми поставимо Росію на коліна не військовим шляхом, а економічним», – наголосив міністр.

Франкен також нагадав, що, попри всі труднощі, підтримка України залишається непохитною: «Бельгія надає Україні 1 мільярд євро військової допомоги цього року, зокрема тренування пілотів F-16, снаряди, зброю, дрони та системи радіоелектронної боротьби».

Завершуючи свій виступ, він закликав до єдності Заходу у протидії російській агресії: «Ми можемо досягти миру лише через західну солідарність і спільну економічну дипломатію. Нашою перевагою над авторитарними державами завжди буде те, чого вони не зможуть відтворити – творчість вільних людей у вільних суспільствах і наша здатність співпрацювати через кордони й океани».

17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Перед цією зустріччю, 16 жовтня, Трамп говорив по телефону з російським лідером Володимиром Путіним. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

Трамп у розмові з журналістами 19 жовтня заперечив інформацію, яка раніше з’явилася в ЗМІ, про те, що він підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

ЗМІ повідомляли, що Путін у телефонній розмові з Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.