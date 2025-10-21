У Польщі застерегли Путіна від перетину повітряного простору країни на шляху до саміту з Трампом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг президента Росії Володимира Путіна від перетину польського повітряного простору на шляху до Угорщини, де може відбутися саміт російського лідера і президента США Дональда Трампа.

У коментарі Radio Rodzina Сікорський заявив, що Польща не може гарантувати, що «незалежний суд не накаже затримати літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі».

Міжнародний кримінальний суд, базований у Гаазі, видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнних злочинах через незаконну депортацію дітей з України. Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і заперечує ці звинувачення.

Минулого тижня Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у столиці Угорщини Будапешті в рамках зусиль щодо припинення війни Росії в Україні.

Ордер Міжнародного кримінального суду зобов’язує держав-членів суду заарештувати Путіна, якщо він буде на їхній території.

Угорщина, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан підтримує теплі стосунки з Росією, заявила, що забезпечить Путіну можливість в’їхати до країни. Угорщина також раніше оголосила про вихід з МКС.