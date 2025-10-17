Євросоюз пустить Путіна на свою територію – заборона на в’їзд на нього не поширюється

Президент РФ Володимир Путін перебуває в санкційному списку Європейського Союзу, відтак його активи на території блоку підлягають замороженню. Заборона на в’їзд до ЄС, однак, на президента РФ і міністра закордонних справ Росії не поширюється – про це повідомили в Єврокомісії 17 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«У нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але на них не поширюється заборона на в’їзд – це їх ніколи не стосувалося… Наразі зустріч (президентів США і РФ в Угорщині – ред.) не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це станеться, то суто фактично – на них не поширюється заборона на поїздки», – заявила журналістам на брифінгу в Єврокомісії її речниця Анітта Гіппер, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Журналісти також спитали, чи дозволять літаку з російською делегацією високого рівня увійти в повітряний простір ЄС з огляду на те, що у зв’язку з санкціями він закритий для російської цивільної авіації, зокрема чартерних рейсів. У Єврокомісії наголосили, що цей пункт – на розсуд окремих держав-членів ЄС.





«Щодо напрямку руху та потенційних відхилень, держави-члени можуть надавати ці відхилення, але рішення щодо цього має ухвалюватися державами-членами індивідуально», – заявила Гіппер.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, коментуючи очікування від можливого саміту Трампа й Путіна загалом, наголосила, що «президентка Урсула фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні».

«Якщо запропонована зустріч служитиме цій меті, ми будемо її вітати… Ви неодноразово чули, як ми говорили, що Росії давно час припинити свою безглузду та незаконну агресивну війну проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії воювати», – резюмувала вона.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 17 жовтня після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що підготовка до саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті вже триває.

Вибір Будапешта для можливої майбутньої зустрічі президентів США і Росії допоможе обійти ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, бо Угорщина раніше оголосила про вихід з МКС.

Торік міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідував Мальту, яка входить до ЄС, для участі в зустрічі міністрів країн ОБСЄ. Перед тим Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Марії Захаровій.

Щоб дістатися Угорщини з Росії, літак повинен пройти через повітряний простір принаймні однієї з наступних країн: Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Румунії або Болгарії – всі вони є членами ЄС і НАТО – або України, повітряний простір якої закритий для цивільних рейсів через війну.

Єдиним теоретичним маршрутом поза ЄС був би великий гак через Чорне море та Туреччину курсом на на північ до Угорщини. Однак навіть це вимагатиме координації з повітряними коридорами, контрольованими НАТО.



