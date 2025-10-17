Орбан після розмови з Путіним заявив, що підготовка до саміту з Трампом «йде повним ходом»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 17 жовтня після своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що підготовка до саміту між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті триває.

«Із президентом Росії відбулися перемовини. Підготовка йде повним ходом», – написав Орбан у фейсбуці, не навівши додаткових подробиць розмови.

Тим часом, у Кремлі заявили, що Путін проінформував Орбана про свою розмову з Трампом, а Орбан сказав, що Угорщина готова забезпечити необхідні умови для організації саміту.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом може відбутися протягом двох тижнів або пізніше, але перед цим, за його словами, потрібно багато чого доопрацювати. Він зазначив, що міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і державному секретарю США Марко Рубіо потрібно організувати свою зустріч, щоб вирішити багато питань, які передують саміту.

Раніше Орбан, давній союзник Трампа, який також підтримує тісні зв’язки з Росією, незважаючи на війну в Україні, заявляв, що Будапешт – це «фактично єдине місце в Європі сьогодні, де може відбутися» зустріч Трампа і Путіна, оскільки Угорщина, за словами Орбана, займає «послідовну» позицію щодо миру.

На 17 жовтня запланована зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Напередодні цієї зустрічі президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої анонсував їхню зустріч, яка, за словами президента США, може відбутися протягом двох тижнів в Угорщині.

Вибір Будапешта для можливої майбутньої зустрічі президентів США і Росії допоможе обійти ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, бо Угорщина раніше оголосила про вихід з МКС.

Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову з Путіним.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу про те, що ракети «Томагавк» у разі поставок їх Україні не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США й Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Трамп підтвердив, що він обговорював з Путіним перспективу постачання Україні «Томагавків», і тому «не сподобалася ця ідея».