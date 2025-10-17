Орбан анонсував розмову з Путіним щодо його зустрічі з Трампом у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проведе розмову з російським лідером Володимиром Путіним, щоб обговорити запланований саміт президентів США і Росії в Будапешті.

«Я розмовлятиму з президентом Путіним сьогодні вранці, до полудня», – сказав Орбан державному радіо 17 жовтня.

За словами угорського прем’єра, він розпорядився створити організаційний комітет, і підготовка можливої зустрічі Трампа і Путіна розпочалася. Подробиць він не навів.

Орбан, давній союзник Трампа, який також підтримує тісні зв’язки з Росією, незважаючи на війну в Україні, заявив, що Європа повинна відкрити власні дипломатичні канали з РФ, і знову звинуватив ЄС у тому, що він займає, за його словами, «провоєнну позицію».

Він також заявив, що Будапешт – це «фактично єдине місце в Європі сьогодні, де може відбутися» зустріч Трампа і Путіна, оскільки Угорщина, за словами Орбана, займає «послідовну» позицію щодо миру.

На 17 жовтня запланована зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Напередодні цієї зустрічі президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, після якої анонсував їхню зустріч, яка, за словами президента США, може відбутися протягом двох тижнів в Угорщині.

Вибір Будапешта для можливої майбутньої зустрічі президентів США і Росії допоможе обійти ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, бо Угорщина раніше оголосила про вихід з МКС.

Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову з Путіним.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу про те, що ракети «Томагавк» у разі поставок їх Україні не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США й Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Трамп підтвердив, що він обговорював з Путіним перспективу постачання Україні «Томагавків», і тому «не сподобалася ця ідея».