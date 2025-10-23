Прем’єр Бельгії закликав урахувати ризики щодо позики Україні, інакше «зроблю все можливе, щоб заблокувати»

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігається понад 180 мільярдів російських заморожених активів, очікує на юридичну основу потенційного рішення про репараційну позику для України. Про це він сказав, прибуваючи на саміт лідерів ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Коли йдеться про російську рулетку – гаразд, я готовий до цієї дискусії, але починати треба з самого початку. Спочатку має бути юридична основа для такого рішення. Я її ще не бачив. На що воно спирається – на який договір? На яку правову норму? Навіть під час Другої світової війни такого не робили. Тож це не дрібниця», – зауважив Барт де Вевер.

Очільник бельгійського уряду зауважив, що є три умови, за яких він готовий до прогресу. Де Вевер доручив фаховим юристам викласти їх у письмовій формі – «цей документ або буде прийнятий, або я зроблю все, що можу – політично й юридично, на європейському і національному рівнях – щоб заблокувати це рішення».

«Ризики мають бути спільними, тобто їх не може нести лише Бельгія. Ми можемо очікувати величезних позовів щодо цих грошей і завданих збитків… По-друге, мають бути гарантії повернення коштів, якщо щось піде не так. Йдеться про десятки мільярдів готівки – може, навіть сотні. Бельгія сама цього не потягне, тож усі держави-члени повинні гарантувати, що зможуть виплатити ці суми у разі потреби… І по-третє, ми ніколи не будемо діяти самі. Є ще значні російські активи в інших країнах», – зазначив де Вевер.

Топпосадовець очікує, що російські активи, заморожені в інших країнах, будуть також використані для підтримки України, «інакше Бельгія стане єдиною мішенню для російських контрсанкцій».

«Можуть конфіскувати бельгійські компанії в Росії, арештувати кошти західних банків, а також домагатися виконання своїх рішень у країнах, дружніх до Росії. Подивіться, що сталося з Google – Росія повністю конфіскувала його активи, і така практика починає поширюватися й на інші країни. Отже, ризики – величезні», – пояснив де Вевер.

Бельгійський прем’єр закликав розділити ризики, «або взагалі не починаємо».

«Початкова ідея полягала в тому, що під час мирної угоди саме Росія віддасть ці кошти на відбудову України. Але якщо ми самі порушимо міжнародне право, то цим можемо лише допомогти Путіну – адже він зможе зробити аналогічну конфіскацію і просто повернути собі ці гроші. І тоді ми залишимося лише з проблемами», – резюмував де Вевер.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 180 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.