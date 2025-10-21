Єврокомісія готова запропонувати репараційний кредит Україні «найближчими тижнями» – Домбровскіс

Україна отримала 25,3 мільярда євро за рахунок прибутків, що генерують російські заморожені активи. Про це з трибуни Європарламенту 21 жовтня заявив єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс, передає кореспондентка Радіо Свобода. Посадовець додав, що виникла і потреба мобілізувати додаткові гроші – самі активи.

«Росія вже починає розплачуватися за руйнування, яких вона завдала Україні. Але значне зростання військових витрат, спричинене атаками Росії, що тривають, створило суттєве навантаження на ресурси України. Як наслідок, для підтримки оборонних зусиль України потрібна додаткова підтримка», – пояснив Домбровскіс ідею репараційного кредиту для України.

Україна зобов’язана буде його повернути лише після того, як Росія сплатить завдані їй збитки, повторив чиновник, і запевнив, що ініціатива «повністю відповідатиме міжнародному праву, яке залишається керівним принципом у наших діях».

«Цей репараційний кредит мобілізує значне нове фінансування для України та допоможе чітко дати Росії зрозуміти, що її агресивна війна не матиме успіху. І ми працюємо над спільними зусиллями з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливі умови та розподіл підтримки України також у майбутньому», – проінформував євродепутатів профільний посадовець.

Якщо лідери ЄС на своєму черговому саміті дадуть політичну згоду на подальший прогрес у цьому питанні, Єврокомісія, за словами Домбровскіса, «готова презентувати свою пропозицію найближчими тижнями».

Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро готівки, що надійшли з заморожених російських державних активів, інвестованих у західні державні облігації, для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро та погашення попереднього кредиту G7.

Наразі ці кошти простоюють на депозиті в Європейському центральному банку (ЄЦБ) під керівництвом Euroclear.

Досі Україна отримувала допомогу від G7 завдяки прибуткам, згенерованим російськими замороженими активами. Саму готівку не чіпали, побоюючись фінансових ризиків, зокрема дестабілізації євро, і юридичних – тобто судових позовів із Москви.