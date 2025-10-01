Учасники саміту ЄС у Копенгагені обговорюють пріоритетні проєкти для посилення оборони – Кошта

Лідери країн Європи зібралися на неформальний саміт у Копенгагені, щоб обговорити безпеку, оборону та підтримку України, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта перед зустріччю 1 жовтня.

Він нагадав, що в лютому лідери Євросоюзу провели «день мозкового штурму» з питань оборони. Відтоді Європейська комісія розробила Білу книгу про посилення оборони, програму SAFE та інструменти для надання кожній державі-члену простір для маневру і фіскального простору для збільшення інвестицій в оборону.

«Ми визначили дев’ять основних пріоритетів, і тепер ми переходимо до обговорення конкретних проєктів – найважливіших флагманських проектів, навколо яких ми повинні мобілізувати нашу енергію та збільшити власний оборонний потенціал», – заявив він.

Кошта анонсував, що учасники саміту проведуть політичну дискусію, щоб надати Єврокомісії вказівки щодо майбутньої дорожньої карти з питань оборони. Завдяки цій карті блок розраховує отримати «конкретні терміни для реалізації різних можливостей».

«Звичайно, наша безпека починається з України, і тому ми також обговоримо, як посилити нашу підтримку України в її боротьбі за справедливий і міцний мир, а також за нашу спільну безпеку», – додав голова Європейської ради.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтвердила, що розмова буде стосуватися оборони і підтримки України.





«Ми обговоримо репараційну позику, забезпечену російськими активами, щоб допомогти Україні захищатися», – заявила вона.

У вересні голова Європейської ради Антоніу Кошта скликав неформальну зустріч лідерів країн Європейського Союзу 1 жовтня в Копенгагені.

Тоді він закликав інтенсивніше інвестувати в оборону, зокрема, за допомогою спільних інструментів на кшталт SAFE, а також враховувати «уроки війни в Україні».



