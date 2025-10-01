Українці здобули перемогу в європейській премії New European Bauhaus

Дві українські компанії, «Промприлад» та 3,14BAN, здобули перемогу у європейській премії, яка відзначає енергоефективні та сталі проєкти – New European Bauhaus. Нагородження переможців та фіналістів відбулося в Європарламенті в Брюсселі 30 вересня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Харківʼянка Катерина Уварова, засновниця бренду 3,14BAN, який виготовляє речі із використаних рекламних банерів, що мали б піти на сміття, потрапила до фіналістів премії New European Bauhaus. Серед виробів Катерини – плащ із реклами спідньої білизни та сумка із протигазу. За такий екологічний та творчий підхід до виробництва Уварова виборола нагороду 10 тисяч євро, ставши фіналісткою у категорії Rising star, яка відзначає сталі проєкти від молодих підприємців віком до 30 років.

Перемогу в категорії, що стосується приміщень, яким дають нове життя, здобув проєкт з Івано-Франківська «Промприлад». Це приклад, як старий завод перетворили на сучасний інноваційний простір площею 42 тисячі квадратних метрів. «Промприлад» виграв 30 тисяч євро.

Нагородження відбулося в Європарламенті в Брюсселі 30 вересня.

«У 2019 році я навчалася в Харківському національному університеті імені Каразіна на соцфаці, і на практиці нам потрібно було створювати різноманітні події. І після таких івентів залишалися банери, на яких, наприклад, була написана дата, яка завтра вже не актуальна. Тобто банер ставав неактуальним буквально на наступний день. І що з ним робити? То вирішили, що пошиємо сумку, щоб ходити на «Нову пошту», – розповіла Катерина Уварова про те, як зʼявилася ідея повторного використання матеріалів для виробництва речей.

Проєкт називається 3,14BAN – число Пі, яке має нескінченний десятковий запис, як нескінченна кількість сміття у світі. Та BAN – від «банер». У компанії працює троє людей, але, коли є великі замовлення, долучаються швачки-переселенки з окупованих територій.

«Промприлад» – це приклад, як старий завод в Івано-Франківську перетворили на сучасний інноваційний простір площею 42 тисячі квадратних метрів. Сьогодні на його території працюють мистецькі, освітні, урбаністичні та економічні проєкти, включно з центром для ветеранів, майстернями, просторами для дітей і дорослих, а також програмами перекваліфікації.

«Він створюється коштом наразі 1800+ інвесторів. Тобто це є люди, які зібралися і вирішили взяти участь в проєкті імпакт-інвестування, коли вони не просто вкладають свої гроші, щоб отримати прибуток, але також інвестують у соціальність самого проєкту», – розповіла Радіо Свобода представниця «Промприладу» Оксана Архипчук.

«Промприлад» отримав премію, оскільки поєднав у собі сучасні стандарти – соціальний проєкт, енергоефективна будівля, а також проєкт зі сталого розвитку з максимальним повторним використанням матеріалів.

«Ми повторно використовували плитку, віконця, які були там, усі металеві конструкції, клінкерну цеглу», – пояснює Оксана Архипчук.

Премія New European Bauhaus надається проєктам та компаніям із Європи, що є прикладами рішень, які є не лише сталими, але й інклюзивними та красивими, водночас поважаючи різноманітність місць, традицій та культур у Європі та за її межами. Переможцями в різних категоріях у 2025 році стали 22 компанії з різних країн ЄС, а також уперше – з України.