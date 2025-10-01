Мінфін: Україна отримала від Євросоюзу вже 14 млрд євро із 18,1 млрд, передбачених у межах ERA

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш на 4 мільярди євро в межах ініціативи «Групи семи» Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомляє Міністерство фінансів 1 жовтня.

«Загалом, у рамках інструменту ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 14 млрд євро, із передбачених 18,1 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року», – йдеться в заяві.

Отримані кошти можуть бути спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету у соціальній і військовій сферах, а також на відновлення.

Міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що з лютого 2022 року Єврсоюз є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – вона сягає 62,5 мільярда євро.

«Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів РФ для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами», – йдеться в коментарі Марченка.

У вересні міністр оборони Денис Шмигаль після розмови з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом анонсував, що наступний транш за механізмом ERA очікується в жовтні.

Extraordinary Revenue Acceleration – ініціатива G7, яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.



