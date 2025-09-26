Росія запровадила санкції проти кількох громадян Великої Британії

Влада Росії заборонила в’їзд до країни кільком громадянам Великої Британії, у тому числі заступниці міністра фінансів Еммі Рейнольдс і заступниці директора Управління із застосування торгових санкцій Міністерства підприємництва та торгівлі Анні Дібел-Юнг, передає російська служба Радіо Свобода.

У заяві Міністерства закордонних справ Росії йдеться, що персональні обмеження запроваджені «у відповідь на конфронтаційний курс Лондона». Відомство стверджує, що додало в «стоп-список» людей, які «заплямували себе агітацією на підтримку неправомірних односторонніх обмежень, а також причетних до підривної роботи Лондона на російському напрямку».

У російський список санкцій також потрапили начальник Управління із застосування фінансових санкцій МЗС Великої Британії Макс Петрокофскі, депутат Палати громад британського парламенту від Шотландської національної партії Девід Майкл Дуган, а також два учасники Цільової групи з морських санкцій Гонсало Саїс Ераскін і Кінга Редлов.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва оголосив про надання Україні військової допомоги коштом прибутку від заморожених російських активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Ці гроші дозволили передати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні зенітних ракет, запасних частин для озброєнь, а також укласти нові контракти на обслуговування та ремонт обладнання та військового транспорту, повідомляє сайт британського уряду.

