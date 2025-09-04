Медведєв погрожує Британії через допомогу Україні

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв погрожує Великій Британії «вилученням цінностей Британської корони» за допомогу Києву коштом відсотків від активів РФ, заморожених у відповідь на російську агресію проти України.

У своєму телеграм-каналі Медведєв також погрожує «повернути захоплене в натуральній формі. Тобто «українською землею» та іншим нерухомим та рухомим майном, розташованим на ній».

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва оголосив про надання Україні військової допомоги коштом прибутку від заморожених російських активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Ці гроші дозволили передати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні зенітних ракет, запасних частин для озброєнь, а також укласти нові контракти на обслуговування та ремонт обладнання та військового транспорту, повідомляє сайт британського уряду.

У Європі та країнах «Групи семи» заморожені російські активи на суму приблизно 210–220 мільярдів євро, більшість із них – це державні резерви, розміщені переважно на бельгійській платформі Euroclear.

Великі суми також заблоковані у Франції – 19 мільярдів євро. Німеччина заморозила близько 210 мільйонів євро. Окрім резервів Центробанку Росії, під санкції потрапили й приватні кошти російських бізнесменів та компаній – їхній обсяг становить близько 24 мільярдів євро.

Доходи від управління цими активами ЄС частково передає Україні. За перше півріччя 2025 року Київ отримав понад 10 мільярдів євро із таких доходів.

30 серпня голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Росія не отримає назад свої заморожені активи доти, доки не виплатить репарації Україні.