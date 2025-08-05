Кремль намагається «применшити роль Медведєва» в «інформаційних зусиллях Путіна» – ISW

Після реакції президента США Дональда Трампа на заяви російського експрезидента Дмитра Медведєва Кремль намагається применшити його роль у процесі ухвалення рішень, щоб «приховати роль, яку Медведєв відіграє в інформаційних зусиллях Путіна, спрямованих на Захід». Про це у своєму черговому звіті написав американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, нібито російські чиновники, включно з Медведєвим, мають різні оцінки поточних подій, але президент Росії Володимир Путін самостійно визначає зовнішню політику Росії, і саме позиція Путіна є «головним» фактором.

«Спроба Пєскова відокремити погляди Медведєва від поглядів Путіна ігнорує те, як Путін та інші високопосадовці з близького оточення Путіна самі часто використовували подібне брязкання ядерною зброєю, щоб погрожувати Заходу. Сам Медведєв не керує рішеннями щодо зовнішньої політики Росії, але ISW продовжує вважати, що його заяви, дуже ймовірно, є частиною узгодженої інформаційної стратегії Кремля… Агресивні заяви Медведєва служать певній меті для Путіна, оскільки вони спонукають Захід сприймати заяви Путіна як більш помірковані та раціональні порівняно з ними, і створюють простір для висування Путіним більших вимог або більших загроз», – пишуть експерти ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи 4 серпня рішення президента США Дональда Трампа надіслати два американські атомні підводні човни «у відповідні регіони», сказав, що «усі мають бути дуже обережними з ядерною риторикою».

На запитання про те, чи варто Кремлю попросити Дмитра Медведєва «зменшити конфронтаційний тон онлайн», Пєсков відповів, що «в кожній країні члени керівництва мають різні погляди на те, що відбувається, мають різний настрій». «Але головне, звичайно, це позиція президента Путіна», – сказав Пєсков.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.