В ISW пояснили, для чого джерела в Кремлі передають західним ЗМІ дані про наміри Путіна

Наближені до Кремля джерела спілкуються із західними ЗМІ й передають інформацію про нібито наміри російського лідера Володимира Путіна, ймовірно, намагаючись заплутати його справжні, більш екстремальні воєнні цілі, а також підірвати моральний дух України і Заходу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували вчорашню статтю агенції Reuters, яка із посиланням на неназвані джерела, близькі до Кремля, зазначила, що Путін навряд чи підкориться ультиматуму президента США Дональда Трампа щодо припинення РФ бойових дій проти України, термін дії якого спливає цієї п’ятниці.

«Кремлівські джерела натякали, що Путін буде готовий встановити припинення вогню, якщо Росія спочатку окупує (або їй віддадуть) всю Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області України. Однак нещодавні заяви Кремля, зокрема й від самого Путіна, неодноразово вказували на те, що він залишається відданим досягненню своїх максималістських цілей, які рівнозначні повній капітуляції України. Путін заявив ще 20 червня, що «вся Україна є [російською]», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що кремлівські джерела, ймовірно, спілкуються із західними ЗМІ, щоб донести вимоги Путіна до західних політиків й аудиторії, представити вимоги Росії щодо Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей як «розумні» і натякнути на можливість повного припинення вогню і тривалого миру, якщо Україна й Захід погодяться на вимоги Путіна.

В ISW також звернули увагу на те, що одне з джерел заявило, що російський Генеральний штаб доповів Путіну, що лінія фронту в Україні, ймовірно, «розсиплеться» через два-три місяці. Аналітики зазначили, що заява кремлівських джерел відображає впевненість російського Генштабу і Путіна у подальших здобутках, але не об’єктивну оцінку перспектив на полі бою.

«У російських військових поширена культура брехні й подання надмірно позитивних звітів начальству... Кремлівське джерело, ймовірно, оприлюднило цю інформацію, щоб спроєктувати впевненість у військових можливостях Росії та, своєю чергою, підірвати моральний дух України і Заходу», – йдеться в повідомленні.

Аналітики заявляють, що Кремль такими заявами про впевненість у здатності Росії військово перемогти Україну намагається породити страх і недовіру в українському і західному суспільстві.

В Інституті вивчення війни також кажуть, що Путін навмисно поставив себе в становище, коли він не може представити як перемогу російських військових будь-яке мирне врегулювання, яке не відповідає його початковим воєнним цілям.

«Кремль протягом багатьох років докладає зусиль, щоб виправдати максималістські воєнні цілі Путіна як необхідні для існування російської держави і заручитися суспільною підтримкою для тривалої війни, доки Росія не досягне таких цілей. Російські державні й незалежні опитування на початку 2025 року показали, що більшість росіян підтримують продовження війни в Україні, і Кремль, ймовірно, використовує ці настрої, які він активно підживлював, щоб виправдати рішення Путіна продовжувати війну», – зазначили в ISW.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв сказав, що слова президента США наближають його до війни з РФ, а пізніше заявив, що «Росія у всьому права і продовжить йти своєю дорогою», ймовірно, маючи на увазі війну РФ в Україні й загальну антизахідну позицію російської влади. Медведєв також натякнув на автоматичну або напівавтоматичну систему управління ядерною зброєю Росії, яку називають «Мертва рука» або «Периметр», у відповіді Трампу.

Президент США різко розкритикував Медведєва і 1 серпня у мережі TruthSocial заявив про виведення на бойове чергування «у відповідних регіонах» американських атомних підводних човнів, назвавши це реакцією на заяви експрезидента РФ.

«Він (Медведєв – ред.) говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. І ми повністю готові», – пояснив Трамп свій наказ про розгортання ядерних субмарин пізніше в спілкуванні з журналістами.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф 6 серпня прибув до Москви, де, зокрема, проводить зустріч із Путіним.