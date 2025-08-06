У Кремлі триває зустріч Путіна зі спецпосланцем Трампа

У Кремлі близько полудня 6 серпня розпочалася зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Віткофф прилетів до Москви вранці цього ж дня. Його зустрічав голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

Зустріч Віткоффа й Путіна відбувається за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

5 серпня Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції: «Обмінялися оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, інших наших містах». Президент України назвав розмову продуктивною і подякував Трампу за «зусилля заради чесного та тривалого миру».

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари – без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.